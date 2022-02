Una folla, in Duomo, per l’addio a Don Erio

Duomo di San Giorgio gremito per l’ultimo saluto a Don Erio Bertolotti, il sacerdote reggiano spentosi martedì all’età di 93 anni. Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio i vertici dell’Unitalsi cittadino, della cui sezione cittadina il don era stato assistente per vent’anni; gli operatori e gli ospiti della Casa della Carità di Sassuolo, che lo ospitava da un anno; il Sindaco Gian Francesco Menani e l’assessore Massimo Malagoli in rappresentanza dell’Amminsitrazione, ma soprattutto i tanti sassolesi che ne avevano apprezzato la mitezza, la disponibilità e l’umanità che hanno caratterizzato il suo ministero, cominciato nel lontano 1965 come vicario parrocchiale di San Giorgio.