Covid, 40.948 nuovi casi e 193 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo calo dei casi Covid secondo il bollettino del ministero della Salute. I nuovi positivi sono 40.948, in discesa rispetto ai 46.169 resi noti il 24 febbraio con 440.115 tamponi processati, producendo un tasso di positività in leggero calo al 9,3%. Si registrano 193 decessi, anche questo dato in calo rispetto ai 249 registrati nelle 24 ore precedenti.

I guariti sono 65.180. Flettono gli attualmente positivi di 23.304 attestandosi su un numero totale di 1.175.924. Sul fronte ospedaliero, si evidenzia un nuovo significativo calo dei ricoveri nei reparti ordinari, che sono 11.706 (-419), 799 i degenti ospitati nelle terapie intensiva (-40) con 58 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 1.163.419 persone. Il Lazio intanto oggi registra il numero maggiore di nuovi contagi (5.029), seguita da Lombardia (4.599) e Veneto (3.578).

(ITALPRESS).