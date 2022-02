Fiaccolata per la pace in Ucraina: Sindache, Sindaci, Amministratori e Amministratrici dei Comuni della città metropolitana presenti in Piazza Maggiore

Fiaccolata per la pace in Ucraina: Sindache, Sindaci, Amministratori e Amministratrici dei...

Di seguito l’elenco di Sindache, Sindaci, Amministratori e Amministratrici dei Comuni della città metropolitana di Bologna presenti con fascia Tricolore questa sera in Piazza Maggiore alla fiaccolata per la pace in Ucraina.

Matteo Lepore, Bologna – Alessandro Ricci, Granarolo – Omar Mattioli, Baricella – Luca Borsari, Pieve di Cento – Franca Filippini, Pianoro – Roberto Parmeggiani, Sasso Marconi – Maurizio Fabbri, Castiglion dei Pepoli – Valentina Cuppi, Marzabotto – Roberta Bonori, Minerbio – Claudio Pezzoli, San Pietro in Casale – Claudio Franceschi, Castel Guelfo – Fabrizio Morganti, Loiano – Franco Rubini, Grizzana Morandi – Bruno Pasquini, Monzuno – Fausto Tinti, Castel San Pietro Terme – – Alessandro Santoni, San Benedetto Val di Sambro – Barbara Panzacchi, Monghidoro – Isabella Conti, San Lazzaro di Savena – Massimo Bosso, Casalecchio di Reno – Lorenzo Pellegatti, San Giovanni in Persiceto – Claudio Pezzoli, San Pietro in Casale – Emanuele Bassi, Sala Bolognese – Sergio Polmonari, Lizzano in Belvedere – Marco Martelli, Crevalcore – Maurizio Mazzanti, Budrio – Daniele Ruscigno, Valsamoggia – Claudio Franceschi, Castel Guelfo – Stefano Zanni, Galliera – Erika Ferranti, Bentivoglio – Matteo Montanari, Medicina – Gabriele Meluzzi, Fontanelice – Paolo Crescimbeni, San Giorgio di Piano – Marco Aldrovandi, Castel di Casio – Vicesindaca Tiziana Raisa, Castello d’Argile – Vicesindaca Laura Zoboli, Argelato – Vicesindaco Maurizio Malavolti, Gaggio Montano – Assessore Matteo Cavalieri, Castel Maggiore – Assessora Barbara Fabbri, Monte San Pietro – Assessora Elena Valerio, Ozzano – Assessore Ernesto Russo, Zola Predosa – Assessore Carlo Monaco, Vergato – Rappresentante Comune di Malalbergo – Rappresentante Comune di Castenaso.