Musica, libri e teatro nel fine settimana a Fiorano Modenese

Nuovo fine settimana di iniziative ed appuntamenti a Fiorano Modenese, realizzati dalle associazioni del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Sabato 26 febbraio, alle ore 18.00, al teatro Astoria, è in scena ‘Wonder W’, spettacolo finale del corso professionalizzante di teatro, a cura dell’associazione Quinta Parete.

Alle ore 21.00, al Pala AVF, serata musicale ‘Memoria, nostalgia e melodie per sognare – due donne e un pianoforte’, con Monica Guidetti, Chiara Casini e Marco Dieci, a cura dell’associazione diabetici ‘Star Bene insieme’ e del circolo culturale Artemisia. Ingresso gratuito.

Domenica 27 febbraio, dalle ore 11.00, al teatro Astoria, è in programma la presentazione del libro “1960-1980. I Vent’anni che hanno cambiato Fiorano” del giornalista Luigi Giuliani. L’iniziativa vede la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese, Lapam Confartigianato Imprese, Viceversa Aps, Il Tè delle 5, con il patrocinio del Club Unesco Modena. Sul palco, dopo i saluti del sindaco Francesco Tosi, saliranno i protagonisti di quegli anni per un dialogo di confronto sull’ieri e l’oggi: Franco Vantaggi, ex direttore di Assopiastrelle, Franco Stefani di System Ceramics, Giuliano Mussini di Panaria Group, Erio Luigi Munari di Lapam Confartigianato Imprese e Patrizia Guidetti, medico di Medicina del lavoro, Renzo Sola, ex sindaco di Fiorano e Sassuolo. Conduce Leo Turrini, giornalista di Qn Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Ingresso libero.

Alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, dalle 15.30, pomeriggio dedicato al laboratorio di riuso creativo con l’Associazione TSM – TuttoSiMuove, che mostrerà alcune soluzioni per dare nuova vita agli oggetti, riducendo i rifiuti e aiutando l’ambiente. Attività gratuita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria online.

Per chi preferisce le conversazioni letterarie, domenica 27 febbraio, ritorna l’appuntamento con ‘Il Tè delle 5’, a cura dell’associazione INarte, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, il circolo Nuraghe, l’associazione fotografica Framestorming e l’associazione ‘Amici della Musica Nino Rota’. Alle 17.00, a Villa Cuoghi, sarà presente Angelo Borghi, autore del libro ‘Racconti del borgo’, che converserà con Tina De Falco, con l’accompagnamento musicale di Elena Montorsi e Martina Rumi. Ingresso gratuito.

Infine, da sabato 26 a lunedì 28 febbraio al cinema teatro Astoria è in programma la pellicola ‘Ennio’, documentario sulla vita del Maestro Ennio Morricone, girato dal Giuseppe Tornatore. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 euro.

Tutte le attività al chiuso richiedono il green pass rinforzato.