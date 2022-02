Ringraziamento da parte del Questore di Bologna per l’aiuto prestato da un cittadino al personale della Polizia

Pubblicità





















Nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 febbraio, durante un servizio di controllo del territorio la volante dell’UPGSP ha notato in via Mondo la presenza di due soggetti in atteggiamenti sospetti. Gli operatori di Polizia hanno proceduto con il controllo dei due che hanno però reagito nei confronti degli operatori. Il primo, soggetto tunisino, ha tentato la fuga venendo inseguito e poi bloccato da un operatore. L’altro, algerino, ha tentato di colpire il secondo poliziotto con calci e pugni. In quel momento, alla vista della scena, un cittadino è sceso dalla propria autovettura intervenendo in ausilio all’operatore di Polizia, fornendo un valido contributo, tale da permettere di bloccare definitivamente il soggetto, poi trovato in possesso di 4 involucri contenenti eroina pari a circa 2,18 grammi.

Entrambi gli stranieri fermati risultavano avere precedenti. Il tunisino, inoltre, risultava gravato da ordine di carcerazione per 4 anni e 4 mesi di reclusione. All’esito degli accertamenti i due soggetti venivano tratti in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e l’algerino veniva inoltre denunciato anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella giornata di oggi il Questore di Bologna Isabella Fusiello, unitamente al Dirigente dell’U.P.G.S.P., ha incontrato il cittadino intervenuto per fornire ausilio all’operatore di Polizia, ringraziandolo per il suo prezioso contributo.