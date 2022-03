Campionati Italiani Sci di Fondo U16: 4-6 marzo, Piane di Mocogno

Pubblicità





















Le Piane di Mocogno, storica località sciistica votata allo sci nordico del comune di Lama Mocogno in provincia di Modena, si stanno preparando per accogliere i Campionati Italiani Sci di Fondo U16 e la Coppa Italia Gamma.

L’appuntamento si terrà da venerdì 4 a domenica 6 marzo 2022 presso il Centro Fondo Lama Mocogno, struttura all’avanguardia che da quasi 20 anni ospita il ritiro della Nazionale Italiana Sci di Fondo che nel 2019 è diventato Centro Federale per lo sci di fondo della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali.

Ad organizzare le due manifestazioni sportive concomitanti è la società di casa Olimpic Lama in collaborazione con il Comitato Appenino Emiliano della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, il Comune di Lama Mocogno, il Consorzio Piane di Mocogno e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

“È per noi del Centro Federale FISI per lo sci di fondo di Lama Mocogno un grande onore ospitare i Campionati Italiani Allievi 2022 e la prova di Coppa Italia Gamma”, ha dichiarato Federico Barbieri, patron del Centro Fondo Lama Mocogno e Presidente dell’asd Olimpic Lama. “Siamo felici di dare il benvenuto ai numerosi partecipanti e ci stiamo impegnando affinché l’organizzazione riesca con successo così da permettere a tutti, atleti ed accompagnatori, di godersi un week-end all’insegna del divertimento, del sano agonismo e dell’amore per la natura. Ringraziamo la FISI – continua Barbieri – per averci rinnovato la fiducia e concesso l’opportunità di organizzare due eventi di tale prestigio. In passato abbiamo già organizzato gare di questa importanza ed anche questa volta faremo del nostro meglio per esserne all’altezza. Un particolare ringraziamento va a tutto lo staff, all’amministrazione comunale di Lama Mocogno, alla Regione Emilia-Roma gna, agli sponsor e a tutti i volontari che collaborano con il Centro Fondo in quest’importante occasione di sport e di festa dedicata ai fondisti. Il ringraziamento maggiore – conclude Barbieri – va agli atleti che con il loro spirito sportivo ci regalano la soddisfazione più grande. A nome dello staff dell’Asd Olimpic Lama giunga a tutti un caloroso benvenuto!”

“Anche quest’anno la F.I.S.I. ci onora, nell’assegnarci la manifestazione Nazionale più importanti a livello giovanile; il CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16 DI FONDO”, ha dichiarato Giulio Campani Presidente C.A.E. “Questo graditissimo riconoscimento è il frutto di tanto lavoro e impegno svolto dal nostro Comitato assieme agli sci Club, le stazioni sciistiche e gli enti locali. A tutti i giovani atleti che si cimenteranno nelle gare alle Piane di Mocogno, un grosso e sentito in bocca al lupo da tutto il movimento sciistico Emiliano-Romagnolo”.

Il week end di gare alle Piane di Mocogno, per cui gli organizzatori attendono oltre 300 atleti da tutta Italia, inizierà venerdì 4 marzo con la Gara SPRINT TC valida come Campionato Italiano U16 (in programma per le 9,30). La competizione entrerà nel vivo sabato 5 marzo con la Gara INDIVIDUALE TL valida come Campionato Italiano U16 (ore 9.30) e a seguire Gara INDIVIDUALE TL valida come Coppa Italia Gamma. La terza e ultima giornata di gare al Centro Fondo Lama Mocogno, domenica 6 marzo, si aprirà alle 9.30 con la STAFFETTA TL valida come Campionato Italiano U16 e proseguirà con la Gara INSEGUIMENTO TL valida come Coppa Gamma. Gran finale intorno alle 12.30 con la Cerimonia di Premiazione, con l’assegnazione delle medaglie ai vincitori della giornata e l’incoronazione dei Campioni Italiani U16 2022 e dei vincitori assoluti della Copp a Italia Gamma.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-contagio. L’organizzazione ringrazia tutti i partner dell’evento per il prezioso supporto.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.centrofederalelamamocogno.it e la pagina facebook www.facebook.com/centrofondolamamocogno.