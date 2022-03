“Donne in cammino”, domenica a San Felice

Pubblicità





















Domenica 6 marzo si svolgerà a San Felice sul Panaro “Donne in cammino”, camminata non competitiva di sei chilometri. Il ritrovo è in piazza Castello alle 8.30 e la partenza fissata per le 9. L’iniziativa, che si svolge in occasione della Festa della Donna, è organizzata da Polisportiva Unione 90, Avis comunale, Le Botteghe di San Felice, Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese, con il patrocinio del Comune. Iscrizione di 2 euro con bombolone all’arrivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Avis. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid. Per informazioni: Mariarosa 342/6389172.