Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 2 marzo 2022

Condizioni di cielo sereno, a partire dalla tarda serata aumento della nuvolosità, di tipo stratificato, ad iniziare dal settore occidentale in estensione al resto della regione. Temperature minime in diminuzione, comprese fra 0 e -1 gradi nei principali centri urbani della regione con punte anche -3 /-4 gradi nelle aree extraurbane con possibilità di locali gelate mattutine in particolare sulle pianure emiliane. Massime in lieve aumento comprese tra 9/10 gradi del settore costiero e 11/12 gradi delle pianure interne. Venti deboli di direzione variabile tendenti a disporsi da sud-ovest in serata sui rilievi. Mare mare mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)