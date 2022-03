Castelfranco Emilia, “Non solo 8 marzo”: ecco il cartellone completo

Pubblicità





















Otto marzo, ma non solo. In questo 2022 la Festa della donna a Castelfranco Emilia fa il pieno di iniziative con decine appuntamenti. E lo fa affrontando alcune delle tante dimensioni femminili: la donna e lo sport, con l’incontro in programma questa sera alle 21.00 alla biblioteca Lea Garofalo e dedicato alle atlete che hanno fatto la storia dei diritti femminili, e con OPEN WEEK, la settimana di corsi gratuiti per le donne; la donna vista con gli occhi del grande Pier Paolo Pasolini, di cui il 5 marzo ricorre il centenario dalla nascita e che scelse Villa Sorra come spazio per uno dei suoi film più dirompenti; la donna e la lettura, con le iniziative promosse dalla Biblioteca comunale; la donna e l’esaltazione del gusto, con l’apertura straordinaria dell’Acetaia Comunale; la donna e la storia antica, con un percorso tutto al femminile nelle sale del Museo Civico Archeologico. Ma non solo: proposte a cura dei Servizi Educativi dall’8 al 31 marzo al Centro Bambini e Famiglie “EMILIO”, nello spazio maternage Stella Stellina, e due serate proposte da “InformaDonne contro la violenza” dell’Unione Comuni del Sorbara.

“La donna al centro di tutto, ma non solo in un’unica giornata. Questo l’obiettivo dell’importante cartellone di iniziative che abbiamo organizzato con l’intento di rimarcare quanto sia importante tenere alta la riflessione sul tema donne senza circostanziarla o, peggio ancora, confinarla esclusivamente nel giorno della ricorrenza – sottolinea l’Assessore alle Politiche di Genere Rita Barbieri spiegando come – la molteplicità di appuntamenti abbracciata all’interdisciplinarietà che li caratterizza, ci aiuta a definire sostanzialmente la forza straordinaria dell’universo femminile e quanto ancora ci sia da fare in materia di diritti, sia con una declinazione formale che sostanziale. Tutto questo, accompagnato dalla gioia, dal sorriso e dall’attenzione a un tema quanto mai attuale come quello delle pari opportunità”.

“A fare da trait d’union a queste numerose iniziative c’è senza alcun dubbio e nella sua totale pienezza il significato della parola inclusione – aggiunge l’Assessore alla Cultura e allo Sport Leonardo Pastore ponendo l’accento su come – ancora una volta siano determinanti la cultura e lo sport che come sempre ci aiutano a superare qualsivoglia confine tenendo lo sguardo alto, soprattutto verso la finalità. Così come non possiamo non sottolineare come sia la cultura che lo sport siano volano determinante anche sotto l’aspetto partecipativo: come si vede dalla lunga serie di appuntamenti in programma, è veramente ammirevole la bella risposta arrivata dal mondo dell’associazionismo del nostro territorio. Un aspetto, anche questo, che ci fa essere fieri, ancora una volta e ancora di più, di tutta la nostra comunità, parola di profonda bellezza a partire dalla sua declinazione al femminile”.

Si comincia, dunque, questa sera negli spazi della Biblioteca comunale Lea Garofalo alle 21.00 con la conferenza promossa dal Comune in collaborazione con Allacciati le Storie e ANPI Sezione di Castelfranco Emilia nell’ambito della rassegna “Quando lo Sport fa la Storia”: lo storico Daniel Degli Esposti, attraverso immagini e testi, ci accompagnerà a conoscere le vicende di atlete che hanno sfruttato i palcoscenici sportivi per dare voce alle lotte femminili, contribuendo alla conquista dei diritti e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sulle questioni di genere.

Di nuovo SPORT, ma quello tutto castelfranchese e declinato al femminile plurale con OpenWeek, dal 7 al 13 marzo: sette giorni di ingresso gratuito riservato alle donne per provare le discipline sportive proposte dalle associazioni del territorio che hanno aderito all’invito del Comune, ovvero Kinesfera Asd, Jujitsu e difesa personale, Asd Audax Castelfranco, Dynamis, Circolo Arci G. Preti, Polisportiva Gaggio, La Città degli Alberi.

Sabato 5 marzo Villa Sorra sarà la suggestiva cornice del programma dedicato a Pier Paolo Pasolini e alle donne: alle 9.45 nella Sala Ovale della Villa prenderà il via la visita guidata al Giardino Storico. Lungo il percorso le lettrici volontarie dei gruppi Vday Castelfranco Emilia e Informadonne leggeranno brani dedicati alle donne.

Alle 11, all’interno della Villa, Francesca Tuscano, saggista ed esperta di Pasolini, terrà una conferenza dal titolo “Ma la donna non è una slot machine. Pasolini e le donne”, promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena. La mattinata si concluderà alle 12 con un brindisi a cura dell’Istituto Superiore L. Spallanzani.

La donna sarà “ospite speciale” della Biblioteca “Lea Garofalo” per l’intera giornata di martedì 8 marzo: tutte le donne che entreranno riceveranno un piccolo dono preparato in collaborazione con l’Associazione Culturale Bugs Bunny.

Quello dell’8 marzo sarà poi un Pomeriggio balsamico, con l’apertura straordinaria dalle 18 alle 19 dell’Acetaia Comunale dove i Maestri Assaggiatori della Comunità dell’Aceto Balsamico di Castelfranco Emilia racconteranno la storia e i segreti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

La giornata dell’8 marzo si concluderà infine alle 20.30 al Museo Civico Archeologico con “Museo in rosa. Dalle monete e dalle iscrizioni latine: storie di donne”: un’apertura serale straordinaria, in collaborazione con l’Associazione Forum Gallorum, incontrando Erika Filippini e Manuela Mongardi dell’Università di Bologna. Al termine della serata, brindisi finale offerto dal Consorzio del Lambrusco.

Sabato 12 marzo, appuntamento in Biblioteca al mattino e al pomeriggio con “Storie di bambine ribelli, libere e coraggiose” alle 10 e “Chi dice donna…non dice danno! letture umoristiche al femminile… e non solo” alle 17.30, sempre in compagnia con l’Associazione Culturale Bugs Bunny.

Un mese tutto al femminile quello della Biblioteca comunale che fino al 31 marzo ospiterà proposte di lettura dedicate all’universo femminile e una mostra bibliografica dedicata alle piccole eroine ribelli della letteratura per ragazzi.

Infine, la donna e la tutela dei diritti: InformaDonne contro la violenza – Unione Comuni del Sorbara propone due appuntamenti: il 03 marzo, un evento online alle ore 21.00 sulla pagina Facebook Informadonne “Childfree e childless. La maternità dal punto di vista di chi non vuole o non può essere madre” e la presentazione del libro “Monologhi impossibili. Le esclusive rivelazionidi 35 mitiche Lunàdigas” di Carlo A. Borghi – ospiti l’autore Carlo A. Borghi e Marilisa Piga, regista del film “Lunadigas” e l’11/03 alle ore 18.00 presso il Centro per le Famiglie a Cà Ranuzza, incontro dibattito “Lei e lui nella maternità. Cambiamenti, fasi e tutele.” Aperichiacchierata con l’Avv. Lara Ferrari ed Eleonora Bottosso, psicoterapeuta.

Sul sito internet Città di Castelfranco Emilia è online il programma completo e dettagliato: NON SOLO 8 MARZO