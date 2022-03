Domenica 6 marzo al Teatro Bismantova il duo pianistico Sollini – Barbatano

Pubblicità





















Domenica prossima, 6 marzo, alle ore 18 il Teatro Bismantova di Castelnovo ospita all’interno della Rassegna concertistica “Molto forte, incredibilmente vicino” il concerto del duo pianistico Marco Sollini – Salvatore Barbatano. Il concerto recupera quello originariamente previsto in cartellone il 16 gennaio scorso, posticipato a causa dei problemi legati alla pandemia.

“Un’orchestra a 4 mani” è il titolo del concerto, che propone un programma di grande interesse dedicato alle trascrizioni d’autore del grande repertorio orchestrale: Camille Saint-Saens (1835-1921) variazioni su un tema di Beethoven op 35; Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sinfonia num. 5 in do min op 67 (trascrizione per pianoforte a 4 mani di Alfredo Casella); Camille Saint-Saens Danze Macabre op 40 (arrangiate per pianoforte a 4 mani da Ernest Guiraud).

Per info www.teatrobismantova.it. Prenotazioni anche via mail a: biglietteria@teatrobismantova.it. Tel 0522611876. Biglietteria 0522614078. Ingresso con Greenpass rafforzato ed obbligo mascherina FFP2.