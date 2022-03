Il Sindaco Luca Vecchi e l’Assessore Daniele Marchi hanno visitato la rinnovata sede Croce Verde e la nuova Casa Funeraria

Pubblicità





















Nella giornata di ieri, martedì, la rinnovata sede della Croce Verde di Reggio Emilia, e la nuova Casa Funeraria di Onoranze Funebri Croce Verde, realizzata al piano terra della sede stessa, hanno ricevuto la visita del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e dell’Assessore al Welfare e Sanità Daniele Marchi. Ad accoglierli e accompagnarli a visionare i nuovi spazi e la Casa Funeraria c’erano il Presidente della Pubblica Assistenza Rolando Landini e il Vicepresidente Adolfo Canepari, il Direttore Alberto Panciroli, il Presidente di Onoranze Funebri Domenico Schiatti, il Direttore Stefano Bigliardi, il responsabile di Onoranze Croce Verde Appennino Michele Corsini.

“Ci ha fatto davvero molto piacere questa visita del Sindaco Vecchi e dell’Assessore Marchi – afferma Rolando Landini – perché testimonia la reciproca vicinanza tra Croce Verde e la città, nella sua dimensione di comunità ma anche degli esponenti dell’Amministrazione comunale. Proprio nel segno di questa vicinanza e del nostro desiderio di migliorare costantemente e incrementare i servizi abbiamo condotto questi investimenti importanti, che oggi vedono una sede più moderna ed efficiente per la Pubblica Assistenza, i suoi volontari, i mezzi e gli utenti, e la nuova Casa Funeraria che è un servizio fortemente innovativo. I nostri ospiti hanno molto apprezzato questi interventi: li ringraziamo davvero di cuore”.

Aggiunge Stefano Bigliardi: “La visita di martedì è stata l’occasione per condividere quello che per noi è, come ho avuto modo di spiegare al Sindaco Vecchi e all’Assessore Marchi, un sogno che abbiamo coltivato a lungo e che ora si è avverato: una Casa Funeraria accogliente, dove poter vivere il difficile e doloroso momento del lutto per la perdita di un parente o di un amico in una dimensione raccolta, rispettosa, tutelata, come a casa propria, in spazi moderni, funzionali, accoglienti e curati. Un servizio che noi intendiamo come un dono alla comunità, e per il quale abbiamo già ricevuto molteplici apprezzamenti, anche in relazione alle sue finalità solidali”. Aggiunge infatti Domenico Schiatti: “Credo sia molto importante sottolineare che tutti gli utili di Onoranze Funebri vanno a sostenere i servizi della Pubblica Assistenza”.