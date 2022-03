Pontelungo, dal primo aprile la navetta sostitutiva in direzione Santa Viola

Pubblicità





















Procedono come da programma i lavori sul Pontelungo, che hanno richiesto l’istituzione di un senso unico in direzione centro sul ponte.

Per garantire gli spostamenti nella zona, sarà attivata dal 1° aprile la navetta sostitutiva in direzione di Santa Viola. Percorrerà l’anello che dall’Ospedale Maggiore si svolge lungo via Emilia Ponente, via Agucchi, via Giorgione, via Nanni Costa, via dell’Ospedale.

Il servizio feriale prevede corse dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 21.30 con frequenza ogni 20 minuti.

L’Amministrazione è costantemente impegnata nel seguire l’evoluzione del cantiere e nel monitoraggio delle criticità che riguardano la mobilità e la fruizione dello spazio pubblico, dei servizi e delle attività commerciali.

La navetta si aggiunge ai percorsi alternativi già segnalati per i veicoli.

Per raggiungere l’aeroporto

Via Emilia Ponente, viale Pertini, viale Togliatti, via della Pietra, via Emilia Ponente, via del Triumvirato.

Per raggiungere la periferia (direzione Modena)

Via Emilia Ponente, viale Pertini, viale Togliatti, via della Pietra, via Emilia Ponente.

Per raggiungere il centro

Via Emilia Ponente resta a senso unico in direzione centro. Sono quindi possibili rallentamenti al traffico.

Per raggiungere il centro città, l’alternativa è muoversi su viale Togliatti, viale Gandhi, viale Tolmino, via Sabotino fino ai viali di circonvallazione.