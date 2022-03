Tennis, Torneo Giovanile azionale di Macroarea: 1^ tappa “Super Next Gen Italia 2022”

Pubblicità





















E’ tutto pronto allo Sporting Club Sassuolo per ospitare la 1^ Tappa della Macroarea Nord/Est del “SUPER NEXT GEN ITALIA 2022”, Circuito Giovanile Nazionale per atleti ed atlete Under 16/18, che si svolgerà dal 5 al 13 marzo negli impianti indoor messi a disposizione dal Club di Via Vandelli.

Questo circuito, indetto dalla Federazione Italiana Tennis, è forse il più importante evento del panorama tennistico giovanile nazionale e sarà proprio lo Sporting Club Sassuolo, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, ad avere l’onore e l’onere di aprire le danze e di assegnare i primi punti della classifica di macroarea Nord/Est.

Per quanto riguarda i tabelloni principali, sono già state rese note le prime teste di serie. Nel tabellone maschile, Mattia Ricci, dello Sporting Club Sassuolo, sarà la testa di serie nr. 1, come testa di serie nr. 2 troviamo Alberto Scapolo del TC Padova, mentre testa di serie nr. 3 sarà Pietro Briganti del TC Villa Carpena di Forlì e come testa di serie nr. 4 Leonardo Pepe del TC Feriole Montecchi di Padova. Nel tabellone femminile, la testa di serie nr. 1 sarà Irene Riva del TC President di Parma, testa di serie nr. 2 troviamo Samira Peverato del TC S.Giovanni Lupatoto Verona, testa di serie nr. 3 Lavinia Luciano del TC Padova e come testa di serie nr. 4 Caterina Novello del CT Vicenza.

Oltre a questi, saranno impegnate anche giovani promesse che, pur non avendo ancora un’esperienza importante, sono seguite attentamente dallo staff tecnico della Federtennis.

Da sabato prossimo, quindi, oltre 150 atleti incroceranno le racchette nei primi incontri dei tabelloni di qualificazione sotto la supervisione dello staff dei Maestri dello Sporting Club Sassuolo, coordinati dal dott. Andrea Sarti, Direttore Generale del sodalizio sassolese, dal sig. Gianprimo Nicolini, Direttore di Gara della manifestazione e dal Giudice Arbitro designato, la sig.ina Ilaria Pongiluppi.

La programmazione giornaliera prevede l’inizio degli incontri a partire dalle ore 9.00 e proseguirà per tutto il giorno. Gli orari di gioco e i tabelloni sono consultabili sul sito www.federtennis.it nell’apposita sezione dedicata al calendario competizioni.

Ricordiamo che, in osservanza dei vigenti protocolli contro la diffusione del Covid-19, l’ingresso alle strutture indoor dello Sporting Club Sassuolo è consentito solamente ai possessori del green pass rafforzato.