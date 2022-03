Il Comune di Formigine rinnova la collaborazione con l’Associazione di Storia locale

Pubblicità





















Il Comune di Formigine ha rinnovato la collaborazione con l’Associazione di Storia locale Ezechiello Zanni, per la durata di tre anni.

Il Sindaco Maria Costi ha invitato i volontari dell’Associazione a un incontro durante l’ultima seduta di Giunta, per esprimere il proprio apprezzamento per l’attività di ricerca storica che l’Associazione persegue e che viene resa pubblica ogni sei mesi in occasione della presentazione dei “Quaderni formiginesi”, oltre alla collaborazione per cerimonie istituzionali come quella del 4 Novembre.

Anche il neo-assessore alla Cultura Marco Biagini si è detto orgoglioso di questa realtà: “L’attualità che stiamo vivendo ribadisce l’importanza di mantenere viva una memoria storica – ha detto Biagini – Stiamo già lavorando per celebrare al meglio il 25 Aprile, data che assume una connotazione ancor più rilevante nel momento in cui c’è una guerra vicinissima a noi”.

L’Associazione di Storia locale Ezechiello Zanni, nata nel 1983, è iscritta all’Albo comunale delle forme associative ed è presieduta da Francesco Gherardi. Tra le altre attività, garantisce il supporto per la fruizione dell’Archivio storico comunale da parte degli utenti. Inoltre, partecipa ad alcune sedute della Commissione toponomastica, per l’intitolazione di strade e piazze. Infine, collabora con la Biblioteca comunale per soddisfare le richieste di approfondimenti storici da parte di studiosi e studenti.

L’Associazione si ritrova presso le pertinenze del Polo culturale di Villa Gandini, come centro di studio e di ricerca.

Durante l’incontro, è stata ricordata la figura di Ezechiello Zanni, grande amante della cultura, con commozione della figlia Roberta, che è attualmente Assessore per Formigine Città inclusiva.