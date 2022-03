All’Istituto Volta di Sassuolo parte il progetto WonderBike

Pubblicità





















Ieri pomeriggio ha avuto ufficialmente inizio il progetto WonderBike, che vede coinvolti Wonder Cooperativa Sociale e il Dipartimento di Elettronica dell’Istituto Volta si Sassuolo.

Il progetto, che si svolgerà lungo due anni scolastici, prevede una prima fase di formazione e affiancamento agli insegnanti del Dipartimento sulle tematiche tecniche riferite alle biciclette a pedalata assistita (e-bike), a cui seguirà una fase più operativa di ideazione e co-progettazione di un “E-bike conversion kit made in Volta” per la gestione efficiente e sicura dei processi di carica e scarica di batterie per e-bike.

La fase realizzativa, prevista per l’anno scolastico 2022-23, coinvolgerà attivamente “sul campo” un gruppo di studenti degli anni IV e V del Corso di Elettronica e potrà vedere la partecipazione del Dipartimento di Informatica per le attività di acquisizione, archiviazione e rappresentazione dei dati anche in un’ottica di Machine Learning.