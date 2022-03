Incendio in una abitazione, i vigili del fuoco portano in salvo una...

PubblicitĂ





















Incendio in una abitazione in via Pasubio a Castelfranco Emilia. I Vigili del Fuoco portano in salvo una donna bloccata dal fumo e poi affidata a sanitari del 118. Sul posto due squadre del 115 che hanno avuto ragione dell’incendio che comunque ha provocato ingenti danni.