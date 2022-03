Basket: Bmr ottiene la sua ottava vittoria stagionale espugnando Castelnovo Monti

Pubblicità





















La Bmr Basket 2000 espugna Castelnovo Monti e fa suo il derby di Serie C Gold, al termine di una gara sempre in equilibrio, vendicando il ko dell’andata. La formazione di Diacci, uno dei tanti ex da parte ospite, fa sua la sfida trascinata dai 15 punti e 8 rimbalzi di Germani, in doppia cifra al pari di Dias (14 con 7/11 dal campo), Longoni (12) e Magni (10). Castelnovo ci prova sull’asse Gatta-Sieiro, ma senza successo: la Bmr ottiene quindi la sua ottava vittoria stagionale e si prepara ora ad attendere nel prossimo turno la Fulgor Fidenza, di scena domenica prossima al PalaRegnani.

E80 GROUP CASTELNOVO MONTI-BMR BASKET 2000 68-75

LG COMPETITION CASTELNOVO MONTI: Foresti 7, Gatta 14, Sieiro 16, Rossi 8, Magnani 2, Tognato 2, Mallon 8, Ciano ne, Saccone, Parma Benfenati 11. All. Tumidei.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: La Rocca ne, Sprude 5, Longagnani 9, Dias 14, Longoni 12, Magini 4, Fontanelli ne, Paparella ne, Pini 8, Germani 15, Magni 10, Coslovi. All. Diacci.

Arbitri: Barigazzi di Modena e Scandellari di Bologna.

Note: parziali 16-16, 35-43, 54-57.