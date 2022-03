Hockey Scandiano: pareggio a Thiene per i rossoblu. Vittorie in Serie e Under 19

Hockey Scandiano: pareggio a Thiene per i rossoblu. Vittorie in Serie e...

Pubblicità





















Buon pareggio conquistato sulla pista del Thiene che permette un altro passo verso la conquista dei playoff. I vicentini sono stati sempre in vantaggio con i due gol dei più esperti, Sperotto e Casarotto, ma i rossoblu di mister Cupisti sono sempre riusciti a chiudere il gap, soprattutto negli ultimi momenti, quando ha pareggiato a soli 20 secondi dalla fine con la rete del veloce galiziano Rocha, la quattordicesima in stagione. Di Ehimi la prima rete, la tredicesima della serie. Un atteggiamento che è mutato rispetto alle ultime uscite, con meno errori commessi e più attenzione nei reparti. Mercoledì si ritorna in pista per il recupero in casa del Bassano 54, mentre in classifica Scandiano si posiziona al sesto posto a 20 punti, braccato dal ritorno del Modena ma la zona retrocessione ora è lontana 12 punti.

HOCKEY THIENE – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 2-2 (1-1, 1-1)

Thiene: Comin, Sperotto (C), Retis, Casarotto, Ballardin – Luotti, Dal Prà, Conzato, Pellizzari, Conzato, Dalla Vecchia – All. Thiella

Scandiano: Vecchi (C), Busani, Stefani, Rocha, Ehimi – Cortes, Barbieri L, Uva, Fontanesi, Dimone – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 2’12” Sperotto (T), 7’10” Ehimi (inf.num) (S) – 2t: 14’32” Casarotto (T), 24’40” Rocha (S)

Arbitro: Andrea Davoli di Modena

Classifica: Montecchio 38, Trissino 37*, Novara 25, Breganze 25*, Thiene 23*, Scandiano 20**, Roller Bassano 19, Modena 19**, Correggio 13*, Montebello 8**, Bassano 7*

La tripletta di Filippo Fontanesi nel derby di Scandiano fa volare la seconda squadra al secondo posto in classifica nel Campionato di Serie B. Una buona gara di squadra, 7-2 il risultato finale all’Arcostruttura, dove sono andati anche a segno anche altri 4 giocatori, Diego Vaccari, Iacopo Vivi, Gabriele Ganassi e Filippo Natali. I rossoblu sono alla quarta vittoria e 12 punti in cinque gare e rimangono ad un solo punto dietro all’Amatori Modena, mentre il Pesaro è a 9, Mirandola a 7, Correggio 3 e Scandianese a 0.

Scandiano: Sassatelli (C), Vaccari D, Vivi, Ganassi Gab, Fontanesi – Natali, Vaccari M – All. Uva D

Scandianese: Ganassi Gre, Pozzi, Soldano, Giardina, Castaldi (C) – Berti, Ferrarini, Morino A, Morino N, Montoni – All. Barbieri M

Marcatori: 1t: 4’56” Vivi (S), 9’13” Vaccari D (S) – 2t: 2’08” Natali (S), 2’29” Giardina (R), 13’44” Fontanesi (S), 14’41” Ganassi Gab (S), 15’15” Giardina (R), 20’06” Fontanesi (rig) (S), 20’33” Fontanesi (S)

L’under 19 di Daniele Uva mercoledì scorso si è imposta 5-10 nella trasferta a Correggio. Quattro le reti di Fontanesi e doppiette di Vivi, Uva e Ganassi per una vittoria mai messa in discussione. Era la prima giornata del Campionato Under 19 Zona 3 e quindi anche i primi tre punti, ora a pari punti proprio con i correggesi.

Correggio: Prandi, Scarpa (C), Gasparini, Levani, Pedroni – Gabbi, Holban, Castiglioni, Teli – All. Jara

Scandiano: Vaccari M, Stefani (C), Fontanesi, Uva, Ganassi Gio – Vivi, Vaccari D, Natali, Rinaldi – All. Uva D

Marcatori: 1t: 2’54” Ganassi (S), 5’50” Pedroni (C), 9’01” Vivi (S), 12’18” Vivi (S), 15’20” Holban (C), 15’37” Uva (S), 19’36” Scarpa (C), 21’06” Uva (S), 22’28” Fontanesi (S), 24’55” Fontanesi (S), 6’34” Pedroni (C), 10’29” Fontanesi (S), 14’14” Pedroni (C), 17’08” Fontanesi (S), 22’25” Ganassi (S)

Nella foto di Alberto Bertolani, un’azione del Thiene nella gara di andata in mezzo a Cortes e Rocha dello Scandiano