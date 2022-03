Pallacanestro: Emil Gas Scandiano sconfitta in casa dal CVD Casalecchio

Sconfitta casalinga nel recupero della quarta giornata di ritorno di C Silver per l’Emil Gas Scandiano, battuta al PalaRegnani dal CVD Casalecchio. La squadra di Spaggiari va sotto di 8 lunghezze a fine primo quarto, equilibra la contesa alla fine del terzo ma, nel finale, non riesce a trovare l’allungo decisivo.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 3, Belli 4, Caiti 12, Di Micco ne, Fikri 6, Fontanili, Galvan 14, Levinskis 19, Taddei, Zamparelli 3, Imovilli ne. All. Spaggiari.

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO: Rosa 3, Veronesi 10, Tabellini 5, Rossi, Corradini 5, Taddei 2, Campanella, Papotti 14, Fuzzi 3, Lelli 9, Biguzzi 14. All. Baiocchi.

Arbitri: Boccia e Delrio di Reggio Emilia.

Note: parziali 7-15, 31-36, 45-45.