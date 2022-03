8 marzo, le iniziative a Campogalliano

Pubblicità





















Una camminata non competitiva e una narrazione sulla presenza del femminile nei miti greci e latini. Sono queste le due iniziative campogallianesi inserite nella rassegna di eventi dell’Unione delle Terre d’Argine dedicata alla festività dell’8 marzo.

“Questa data simbolica ci consente di mettere ancora più a fuoco l’attuale condizione femminile – commenta Luisa Zaccarelli assessore alle Pari Opportunità – segnata ancora da profonde discriminazioni in ambito professionale e relazionale. E in questo 8 marzo così particolare, il nostro pensiero va soprattutto a quelle donne che affrontano la guerra e drammi indicibili come la morte dei loro figli”.

La prima iniziativa è in programma venerdì 11 marzo, ore 20.30, con la narrazione di Simone Maretti titolata “Cherchez la femme” dedicata alle figure di donne, dee e semidee presenti nei miti classici. L’appuntamento, online, è curato dalla Biblioteca comunale “E. Berselli” in collaborazione con l’Università per la libera età Natalia Ginzburg. Per iscriversi e ottenere il link di accesso occorre scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica nataliaginzburgcampogalliano@gmail.com.

Di natura sportiva e amatoriale è “Camminata in rosa”, domenica 13 marzo, una passeggiata lungo gli argini dei laghi in compagnia degli atleti della Polisportiva di Campogalliano e della squadra Mutina Pink Dragons, quest’ultima nata da un progetto che supporta le donne operate di tumore al seno. Sostenuta da Coop Alleanza 3.0, l’iniziativa prenderà avvio con un raduno alle ore 9.30 presso la sede delle Mutina in via Albone 31. La camminata sarà anticipata dall’installazione di alcune targhette sulla simbolica panchina rossa inaugurata lo scorso 25 novembre. Questo momento sarà curato dal Centro antiviolenza “VivereDonna” e del Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini “Liberiamoci dalla violenza”.