Festa della Donna al Centro Oncologico Modenese, l’iniziativa delle volontarie della LILT

Nel Giorno della Festa della Donna le Volontarie del Gruppo Aurora di Lega It. Lotta Tumori sono vicine alle pazienti oncologiche e alle operatrici sanitarie del Centro Oncologico e della Radioterapia del Policlinico di Modena, regalando una orchidea, fiore simbolo di amore, forza e nobiltà d’animo.

Un ulteriore segno di aiuto e solidarietà all’interno di un luogo di cura, laddove è realmente necessario e tangibile.

Per questo è nato il progetto Aurora di LILT, luogo simbolico di speranza ed impegno nella vicinanza ai pazienti e famigliari che giornalmente frequentano il Centro Oncologico Modenese e la Radioterapia, animato dai gesti carichi di solidarietà dei volontari e delle volontarie.

Anche un semplice fiore ed un sorriso possono servire per alleviare il peso della malattia, affinché sbocci la Speranza dalla Solidarietà e si affacci nuovamente un senso di ritrovata normalità, più che mai oggi necessaria.

E’ questo il messaggio che Lega It. Lotta Tumori vuole dare in occasione della loro festa a tutte le donne che vivono il momento della malattia.

Lega Italiana Lotta Tumori, oltre al Progetto Aurora, offre servizi di assistenza psico-oncologica, trasporto gratuito alle cure, prevenzione primaria e secondaria e promuove il Progetto Casa Luce e Sorriso per la costruzione del primo centro nazionale per la riabilitazione e le terapie multi modali per pazienti oncologico.

Per informazioni: 059.374217 – 059.4225747 – www.lilt.mo.it