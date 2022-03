8 marzo 2022: la Polizia di Stato in prima linea per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

8 marzo 2022: la Polizia di Stato in prima linea per prevenire...

Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, oggi, in occasione della “Festa della donna”, verrà allestito, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, in Piazza Roma a Modena, a margine della manifestazione podistica “Donne in corsa”, un punto d’ascolto, ove un’équipe specializzata, composta da personale della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario della Questura, coadiuvata dalla locale AUSL, favorirà un approccio proattivo con l’utenza.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire supporto ad eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia. Nell’occasione verrà distribuito materiale informativo predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine.