Homeschooling e lezioni online: un fenomeno in costante crescita

L’homeschooling è sempre più diffuso anche in Italia e sicuramente questo è dovuto alla pandemia e ai relativi provvedimenti che sono stati presi negli ultimi anni per contenere il rischio di contagio. Parliamo di un fenomeno che sta assumendo delle dimensioni davvero significative nel nostro Paese e che procede di pari passo con l’aumento delle richieste di lezioni online. Homeschooling ed e-learning infatti formano un connubio spesso imprescindibile, perché è proprio nella didattica a distanza che i genitori trovano oggi un valido sostegno per educare i figli all’interno del contesto domestico.

Homeschooling: il boom degli ultimi anni in Italia

In Italia l’homeschooling ha registrato numeri da record negli ultimi anni, confermandosi un trend in continua crescita soprattutto tra gli studenti della scuola primaria e delle medie. Se infatti nell’anno scolastico 2018/2019 erano 2.243 i bambini delle elementari coinvolti nell’educazione parentale, nel 2020/2021 si è raggiunto un picco di ben 10.046 studenti. Per quanto riguarda invece i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, invece, si è passati da 2.058 alunni impegnati nell’homeschooling a 4.368: una crescita meno consistente, ma comunque significativa.

Questi numeri rendono l’idea di quanto sia venuta meno la fiducia nel sistema scolastico italiano, soprattutto in questi ultimi anni segnati dalla pandemia, dal lockdown e da una didattica a distanza gestita spesso male nelle scuole italiane.

Non solo: secondo le indagini più recenti, sembra che l’homeschooling si diffonderà ancora di più nei prossimi anni e saranno dunque in aumento gli studenti che seguiranno le lezioni da casa, supportati dai genitori.

Piattaforme di e-learning e lezioni online come strumento indispensabile per l’homeschooling

Come si approcciano però i genitori a questo metodo di insegnamento alternativo? La responsabilità è tutta nelle loro mani e non possono permettersi di commettere errori anche perché la legge parla chiaro in tal senso e sono sottoposti a precisi controlli. Non solo: i bambini ed i ragazzi che studiano da casa devono sostenere annualmente un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, fino a quando l’obbligo d’istruzione non risulta assolto.

In quanto agli strumenti di cui si avvalgono oggi i genitori, le piattaforme di e-learning come GoStudent primeggiano. Consentono infatti agli studenti di seguire lezioni online in qualsiasi materia, con docenti qualificati che si attengono al programma di studio. Senza tale supporto, i genitori avrebbero evidenti difficoltà nell’educare i figli a casa, perché non è solo questione di tempo da dedicare loro. Occorre essere in possesso di competenze e di conoscenze specifiche in ogni materia prevista dall’ordinamento scolastico, oltre che essere in grado di spiegare ogni concetto in modo chiaro e completo.

Ad oggi GoStudent è la piattaforma di e-learning più popolare tra i genitori che scelgono di optare per l’homeschooling, non solo perché vanta un’ampia offerta di tutor specializzati nelle varie materie ma anche perché mette a disposizione strumenti di ultima generazione per un apprendimento efficace e mirato, anche a distanza. Dall’aula virtuale alla lavagna digitale, dalla possibilità di registrare le lezioni online a quella di condividere lo schermo, studenti e docenti hanno tutto il necessario.