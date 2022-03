Stazione Ferroviaria di Modena: arrestato dalla Polizia durante i controlli green pass

Pubblicità





















Continuano i servizi di controllo predisposti dalla Polizia ferroviaria di Modena, in particolare sulla tratta Modena–Sassuolo dove, in questi primi giorni di marzo, sia negli scali ferroviari di competenza, sia a bordo dei treni viaggiatori, sono state identificate 1.380 persone, elevate quattro sanzioni amministrative per attraversamento binari ed una per inosservanza alla normativa anti Covid poiché un viaggiatore è stato trovato sprovvisto di green pass.

L’8 marzo, presso la stazione ferroviaria del capoluogo, nel corso di un controllo ad un esercizio commerciale, effettuato in collaborazione con i militari dell’Esercito impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, gli agenti hanno proceduto alla verifica del green pass e dei documenti di un cittadino italiano di trent’anni che, pur in regola con la normativa “covid”, è risultato gravato da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Modena, in quanto inottemperante ad un precedente obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo è stato quindi condotto presso il locale carcere di S. Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.