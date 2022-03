Ciclismo, il 13 marzo ritorna il Gran Premio Giacobazzi – Trofeo Città di Nonantola

Pubblicità





















Domenica 13 marzo 2022 è in programma il “Gran Premio Giacobazzi – Trofeo Città di Nonantola”, il tradizionale appuntamento ciclistico nel paese dell’Abbazia ritornato lo scorso ottobre dopo 22 anni di assenza.

Il promotore della manifestazione Armando Tosatti e l’Amministrazione Comunale nel 2022 hanno voluto riportare la gara a Nonantola nel mese di marzo, sua collocazione naturale.

La partenza della manifestazione patrocinata dal Comune di Nonantola è prevista alle 13 30. La competizione, riservata agli atleti della categoria Under 23 Elite, come da tradizione si corre sul classico circuito (Nonantola, Redù, Via Larga, Nonantola) da ripetere 13 volte per un totale di 123 chilometri.

Ai nastri di partenza ci sono anche due atleti ucraini e Francesco Lamon, medaglia d’oro nel ciclismo su pista, inseguimento a squadre, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’organizzazione tecnica è affidata alla US Formiginese guidata da Franco Machì (Direttore di Corsa) oltre alla preziosa, e indispensabile, collaborazione di tutto il volontariato e associazionismo nonantolano.

Evento collaterale alla manifestazione

Alle 9 30, con partenza da Piazza Gramsci, è in programma la pedalata ecologica non competitiva “Gira la ruota” . L’appuntamento, promosso dalla Pro Loco di Nonantola, si svolge sul tracciato della gara ed è aperto a tutti (età minima di partecipazione 6 anni).

Viabilità: Comunicazione della Polizia Locale

Domenica 13 Marzo 2022, in occasione della competizione ciclistica professionistica denominata “G.P. Citta’ di Nonantola”, verrà SOSPESA la circolazione – su entrambi i sensi di marcia – a partire dalle ore 12 alle ore 18.30 sulle seguenti strade :

• S.P. 14 (Viale Rimembranze –Maestra di Redù) dall’intersezione con Via Vittorio Veneto-Rimembranze fino a Maestra di Redù compreso Via Limpido fino all’intersezione con la Provinciale Est;

• S.P.255 (Via Vittorio Veneto-Provinciale est) dall’intersezione Via Limpido fino all’intersezione con Viale Rimembranze S.P.14;

Il tratto di Via Veneto compreso via Tabacchi e via A. Gotescalco sarà chiuso anche dalle ore 7.00 alle ore 08.30 per il montaggio delle strutture;

Il traffico veicolare con direzione Modena e Bologna sarà deviato in tangenziale nelle rispettive direzioni.

La sospensione della circolazione si protrarrà fino al completo passaggio dei rispettivi veicoli a servizio della gara, indicativamente previsto intorno alle 18:00.

Sarà disposta anche la chiusura della circolazione con conseguente divieto di transito e sosta in Piazza Gramsci ed in Piazza Guido Rossa lato prospiciente Viale Rimembranze, dalle ore 7 alle ore 19. Invitiamo la cittadinanza residente nelle suddette vie ad evitare il transito nell’orario interessato ed ove possibile utilizzare percorsi alternativi.

Vi sarà personale della Polizia Locale e dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri sul posto e personale incaricato dall’Associazione organizzatrice per ridurre il disagio al minimo.