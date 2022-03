M’illumino di Meno 2022: venerdì Iren “spegne” le proprie sedi aziendali dalle 19 alle 22

Pubblicità





















Il Gruppo Iren aderisce all’edizione 2022 di M’illumino di meno, l’iniziativa dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar Radio2 con Rai per il Sociale.

Per sensibilizzare i territori sull’importanza della transizione energetica e sulla necessità, mai come ora, di mettere in campo azioni per ridurre i consumi ed il nostro impatto ambientale, domani, venerdì 11 marzo, dalle 19 alle 22 verranno spente le insegne luminose di tutte le principali sedi operative in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Gli edifici aziendali coinvolti saranno quelli di Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino e Vercelli.

A Torino verranno spente le insegne anche delle centrali di cogenerazione di Torino Nord e Moncalieri ed in città sarà sospesa l’illuminazione della Mole Antonelliana e delle arcate dei ponti storici sul Po.

Le attività del Gruppo Iren per M’illumino di meno troveranno spazio anche sui canali social dell’azienda, dove verranno pubblicati video con alcuni consigli pratici sul risparmio energetico e contenuti sulle buone pratiche da adottarsi negli uffici e nei luoghi di lavoro per risparmiare energia.