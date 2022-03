Allegro con Spirito: tornano i concerti a S.Ilario d’Enza

Pubblicità





















Domenica 13 marzo (ore 16.00) rinasce al Centro Culturale Mavarta, dopo due anni di sostanziale interruzione, la rassegna concertistica Allegro con Spirito realizzata dal Corpo Filarmonico di S.Ilario con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Una manifestazione giunta alla 16° edizione che costituisce ormai un evento molto partecipato e mette insieme, in un ambiente accogliente e informale, interpreti di qualità e programmi ambiziosi.

Primo appuntamento in programma con il giovane e promettente pianista Daniele Ceraolo. In programma brani di Robert Schumann (“Fantasticherie”), Franz Liszt (“Harmonies du soir”), Claude Debussy (“Preludes: livre 1”), J.S. Bach/Ferruccio Busoni (“Ciaccona”).

Daniele Ceraolo nasce a Bolzano nel 1999. Formatosi all’Istituto Peri di Reggio Emilia, dove ha lavorato anche come insegnante, è allievo del M° Andrè Gallo e del M° Igor Roma presso l’Accademia Incontri Col Maestro di Imola. Ha recentemente ottenuto il secondo premio al concorso musicale “Città di Piove di Sacco” e al concorso “Giuseppe Alberghini”.

Prossimo appuntamento con Allegro con Spirito domenica 27 marzo con il Duo QuattroNove composto dai pianisti Elisa Copellini e Daniele Incerti.

Ingresso a offerta libera con Super Green Pass. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE) – 0522 671858 – www.mavarta.it