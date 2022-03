Domenica 13 marzo l’On. Pietro Bartolo in visita al Museo della Felicità alla Casa del Volontariato di Carpi

Pubblicità





















Pietro Bartolo è un medico, europarlamentare dal 2019.

Noto al grande pubblico come ‘il medico di Lampedusa’, è infatti stato, dal 1992 al 2019, responsabile delle prime visite mediche ai migranti che sbarcano nell’isola, spesso approdo sul suolo italiano per decine di migliaia di persone di ogni età e provenienza, in fuga da conflitti, persecuzioni o semplicemente in cerca di un futuro migliore per sé e i propri cari.

L’Onorevole Bartolo visiterà, alle ore 11.30 di domenica 13 marzo, il Museo della Felcitià, l’installazione che si trova presso la Casa del Volontariato di Carpi.

E non potrebbe esserci visitatore migliore, per il progetto della Fondazione Casa del Volontariato che vuole stimolare una riflessione collettiva sugli elementi che possono rendere possibile una felicità condivisa, che quella di una persona che da sempre si spende per portare conforto agli ultimi, esseri umani che rischiano letteralmente tutto – vita compresa – per la speranza di una vita migliore e, dunque, più felice.