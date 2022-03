I vigli del fuoco intervengono per due incendi in città

Un primo incendio ha interessato una casetta in legno in prossimità della rotonda tra via Baldoni e via Maheler zona parco Iotti a Reggio Emilia. Probabilmente dolose le cause del rogo.

Un altro incendio invece ha riguardato un’auto e un motorino nel portico di un palazzo di via Sforza a Reggio (edificio denominato il Colosseo). Danni ai contatori che hanno fatto stare restare senza gas diversi appartenenti dello stabile.