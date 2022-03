Pinotti non basta, Sea sub beffata nel finale

Finale amarissimo per la Sea Sub Modena che nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B si fa rimontare da un ostico CUS GEAS Milano, dopo aver condotto la gara fino a 2 minuti dal termine.

Partano bene i geminimi che conducono la prima frazione per 3-2 sfruttando i contropiedi di Montante e di Pinotti (in foto), mentre in difesa Sorbini fa buona guardia sui centri avversari. Nel secondo quarto Modena allunga grazie alla rete di Trocciola ed al contropiede di un incontenibile Pinotti, autore di una tripletta. Modena spreca un tiro di rigore e sul ribaltamento di fronte Milano accorcia le distanze con un potente tiro all’incrocio dei pali di Andaloro. Al cambio campo Modena tenta la fuga con Trocciola e Calabrese ma Milano rimane in partita sfruttando gli errori grossolani dei padroni di casa ed accorcia il distacco.

L’ultimo quarto risulta quindi decisivo per la rimonta milanese, con gli ospiti che rendono inutile la rete di Araldi, e che prima pareggiano, ed a 54 secondi dalla fine segnano la rete decisiva con Andaloro, autore di un poker. Finale amaro che non rende giustizia alla Sea Sub Modena che ha il rammarico di non aver chiuso la gara. Prossimo appuntamento Sabato 19 Marzo, ospiti dello Sporting Lodi.

Sea Sub Modena: Pederielli, Ghelfi, Pinotti 3, Cojacetto, Montante 1 (CAP), Trocciola 2, Araldi 1, Calabrese 1, Sorbini, Testini, Righetti, Lorenzoni, Andrè. All: Calabrese

Superiorità numeriche: 4/12

Rigori: 1/2

CUS GEAS MILANO: Mugelli, De Campo, Scuderi, Ronchetti, Sciarrone 2, Pavia, Talamonti, Foroni, Andaloro 4, Achilli, Corradini 1, Gobbi, Spinelli 2. All: Catalano

Superiorità numeriche: 4/12

Parziali: 3-2, 2-1, 2-3, 1-3.