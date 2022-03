Rintracciato nel parcheggio di un centro commerciale a Modena: arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione

Pubblicità





















La Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino straniero di 26 anni, regolare sul territorio nazionale, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

Il giovane, che deve espiare una pena di anni 4, mesi 5 e giorni 28 di reclusione per reati predatori commessi a Modena e in provincia, è stato rintracciato venerdì mattina nel corso dell’attività di controllo del territorio, intensificata in alcune aeree specifiche della città per una più capillare ed incisiva azione di prevenzione e repressione del crimine diffuso. Gli agenti lo hanno notato aggirarsi all’interno di un parcheggio di un centro commerciale cittadino e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Il 26enne, sprovvisto di documenti di riconoscimento al seguito, è stato accompagnato in Questura per una completa identificazione e, terminate le incombenze di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.