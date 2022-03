Casalecchio, per il secondo anno torna FLOW – It’s bigger than hip hop

Casalecchio, per il secondo anno torna FLOW – It’s bigger than hip...

Nell’ambito del progetto Generazioni a teatro torna FLOW – It’s bigger than hip hop, un’iniziativa che mette al centro la musica hip hop e rap e la cultura giovanile per restituire uno spazio a una generazione fortemente colpita dalla pandemia, rendendola protagonista della produzione culturale.

FLOW è promosso e organizzato da ATER Fondazione/Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno con la partnership di Locomotiv Club Bologna e il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, all’interno del circuito BIGLIA – palchi in pista.

Il percorso, a titolo gratuito, si svilupperà in 10 incontri di due ore l’uno, dal 16 marzo al 25 maggio 2022 al Teatro Comunale Laura Betti, in orario pomeridiano. Si tratta di un seminario di formazione ed ascolto con un approccio pratico, educativo, interattivo e di confronto, tenuto da Bargeman (arena 051), DJ/ producer Hip Hop / Rap tra i più produttivi di Bologna, attivo da oltre 20 anni, e inoltre ricco di ospiti, tra cui N.A.I.P., Moder, Leonardo/Django music e Carmine/Django concerti. Special guest, il drammaturgo Mariano Dammacco che porterà le istanze della scrittura teatrale e del suo rapporto con la scrittura per il rap, forte della recente collaborazione con N.A.I.P.

Per maggiori informazioni: Teatro Laura Betti: Tel. 051/570977