Narrazioni per bambini e famiglie in biblioteca a San Felice sul Panaro

Sabato 19 marzo a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale di via Campi 41/b, alle 10.30: “Papà, mi prendi la luna, per favore?”, narrazioni per genitori e bambini dai tre ai sei anni, a cura di Claudia Franciosi in occasione della Festa del Papà.

Si tratta del primo di tre incontri che si svolgono a San Felice nell’ambito del progetto “Nati per Leggere – Nati per la Musica”, a cura degli esperti della Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Accesso consentito su prenotazione secondo le normative anti-Covid in vigore. Informazioni e iscrizioni presso la biblioteca comunale, telefono 0535/86391, 0535/86392, email: biblioteca@comunesanfelice.net