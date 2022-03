Nuova sede a Reggio Emilia per accoglienza sanitaria per i profughi ucraini

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che, per garantire una migliore assistenza e presa in carico ai profughi ucraini e consentire, allo stesso tempo, il normale svolgimento delle attività del Centro Salute Famiglia Straniera, il nuovo punto di accesso per i cittadini ucraini è all’ex Ospedale Spallanzani, Viale Umberto i°, n.50, ingresso numero 4 posteriore.

Di seguito, l’elenco aggiornato dei punti di accoglienza sanitaria