Nuovi appuntamenti a Montecreto con il ‘Progetto Cultura’

Si è concluso da poco anche il secondo weekend di eventi ma è tutto pronto per gli appuntamenti di marzo con il Progetto cultura: persone, territorio e innovazione, organizzato grazie al sostegno di Fondazione di Modena e del Comune di Montecreto.

Queste le attività di marzo:

sabato 19 marzo alle 17 in Via Roma 88 Spettacolo Teatrale

sabato 26 marzo dalle 17 alle 19 sarà possibile viaggiare con la realtà virtuale!

sabato 26 febbraio alle 21 verrà proiettato su grande schermo il film Stardust. Gli eventi di sabato 26 si terranno presso la Palestra comunale di via Trogolino, a Montecreto.

Domenica 27 marzo torna l’appuntamento con Make in Montecreto, il laboratorio edutech che permetterà agli under 14 di andare alla scoperta del territorio. Alle ore 11 proiezione del documentario "Le mura del Silenzio" a cura di Montecreto Eventi, presso la sala consiliare e a seguire visita guidata di via Castello fino alle ore 13. Dalle ore 14 alle ore 17 si terrà il Laboratorio EduTech presso il Monastero di Montecreto in Via Castello 38.

Gli appuntamenti con “Progetto cultura: persone, territorio e innovazione” sono interamente gratuiti e hanno una cadenza mensile. Necessaria sempre la prenotazione.

Il progetto è promosso dal Comune di Montecreto e realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena.

In ottemperanza alle disposizioni governative in essere, sarà necessario esibire il green pass rafforzato o disporre di un’esenzione comprovata, oltre all’utilizzo di mascherina FFP2, sia per accedere ai laboratori che per partecipare alle proiezioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.getcrowd.eu/mevent/montecreto-cultura-persone-territorio-innovazione