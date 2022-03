Violenza contro le donne: un evento in Ateneo in memoria di Emma Pezemo

Violenza contro le donne: un evento in Ateneo in memoria di Emma...

Venerdì 25 Marzo, dalle 15 alle 19, nell’Aula Poeti (Palazzo Hercolani, Strada Maggiore, 45 – Bologna) e in diretta streaming su Teams, si svolgerà il convegno “Disuguaglianze di genere e violenza contro le donne: un dialogo interdisciplinare in memoria di Emma Pezemo” organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna.

Un pomeriggio in memoria della giovane donna di origini camerunensi, Emma Pezemo, che aveva scelto il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna come luogo in cui coltivare la sua crescita e le sue passioni. Brutalmente uccisa dal fidanzato nel maggio 2021, al momento della sua morte, Emma era prossima al completamento del corso di Laurea Magistrale in Sociologia e Servizio Sociale che aveva affrontato con dedizione e impegno.

Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e della Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Claudia Golino, interverranno la prof.ssa Cristina Demaria, Delegata del Rettore a Equità, Inclusione e Diversità, la prof.ssa Rossella Ghigi del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, la prof.ssa Raffaella Sette del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, la prof.ssa Pina Lalli del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, la prof.ssa Giovanna Cosenza del Dipartimento delle Arti, la prof.ssa Ilaria Pitti, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia.

I temi affrontati saranno molteplici, dall’inclusione e diversità, alla violenza di genere, dal ruolo dell’informazione e della comunicazione a quello dell’educazione; si dialogherà sugli stereotipi e i pregiudizi, sul femminicidio e il discorso pubblico. Sarà un momento di riflessione importante, con l’obiettivo di favorire un dialogo interdisciplinare in grado dare conto della natura complessa e sfaccettata dei fenomeni presi in analisi, ma anche di riflettere su strategie di decostruzione della disuguaglianza di genere e pratiche di lotta contro violenza di genere.

La morte di Emma ha lasciato attonita la comunità dell’Università di Bologna, i compagni di corso e l’intero Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia che, in seguito al tragico evento, ha promosso numerose iniziative in memoria della studentessa a cui è stata intitolata un’aula didattica (giugno 2021) e riconosciuta la laurea alla memoria (settembre 2021). Oltre a commemorare la vita di Emma, queste iniziative mirano a far sì che il suo nome diventi un simbolo della lotta contro il femminicidio e a ribadire l’impegno del Dipartimento e dell’intero Ateneo contro la violenza di genere.

Testimoniando l’impegno del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna nella promozione di una riflessione interdisciplinare sulla violenza di genere, il convegno si inserisce nella più ampia tradizione di ricerche e studi sulla disuguaglianza che distingue il Dipartimento nel panorama accademico italiano ed estero.

Per partecipare all’evento in presenza è necessario registrarsi qui: https://forms.gle/KtzTbCTyaxT5RiG6A

Per seguire in streaming l’evento invece è possibile collegarsi a questo link Teams: https://bit.ly/3CnvKXv