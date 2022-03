Big Data e Analytics: sfide e opportunità

Secondo webinar informativo per le imprese. Il 17 marzo su come estrarre valore dai dati

Dopo i tavoli tematici di fine 2021, il progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” prosegue.

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, promuovono, da marzo a giugno, un ciclo di webinar (seminari informativi on line), dedicati alle imprese, su temi di grande attualità: opportunità offerte dalla Banda Ultra Larga, la rete 5 G, i nuovi servizi digitali e l’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale. La partecipazione è gratuita.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 17 marzo (ore 11-13) sul tema “Big Data e Analytics: come estrarre valore dai dati” con la collaborazione in particolare della Camera di commercio di Modena. Relatore sarà l’ingegner Simone Ravaglia. L’incontro si rivolge alle imprese interessate a strategie di Big Data e ai principali strumenti (gli analytics) disponibili sul mercato per “interpretare” questi dati e come sceglierli.

È oggi disponibile una quantità inimmaginabile di dati sia dentro che fuori l’azienda la cui lettura “intelligente” è un fattore competitivo per le imprese. Le organizzazioni possono far leva, da un lato, sul proprio patrimonio di informazioni (storia dei contatti con i clienti, feedback raccolti dalla rete vendita, commenti ricevuti da tutti i canali tradizionali e web) e, dall’altro, sulle informazioni pubbliche (per esempio gli Open Data) per sviluppare nuove e innovative opportunità di business. Esistono strumenti e metodologie per leggere e interpretare questi dati che però devono essere supportati da un’adeguata cultura aziendale.

Per iscriversi compilare il modulo on line al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_Es-IkbvxSuGmi8FdvKY-kA

L’ultimo incontro del mese di marzo è in calendario mercoledì 30 (ore 15-17) sul tema “Cybersecurity: meglio pensarci prima”.

Programmi dettagliati, informazioni e iscrizioni alla pagina web: https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/infrastrutture/seminari?fbclid=IwAR2KRrzlU7D1cE4_I30wVnr40zGiuKJn8Xc5BL_PKAVeVxFLEHDwSPar7ag