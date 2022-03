Castelnuovo, in bici per “M’illumino di meno”

Due ore in giro in bicicletta lungo le piste ciclabili di Castelnuovo e Montale per conoscere le tecniche per sprecare meno e migliorare lo stile di vita.

Domenica 20 marzo parte alle 9.30 da via Roma l’iniziativa “Pedalare per risparmiare”, biciclettata organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone in collaborazione con Ecovolontari, MuoviCastelnuovo e MèS – Movimento è Salute, nell’ambito della diciottesima edizione di “M’illumino di meno”.

Al termine dell’iniziativa, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, verrà offerto un rinfresco presso il bar Roller di Montale.

Sempre all’interno delle proposte promosse in occasione di “M’illumino di meno”, ogni giovedì alle 16.30 c’è “Io non spreco”, appuntamenti di riciclo creativo rivolti a bambini da 6 a 11 anni, organizzati presso la Biblioteca “Alessandra Lori” di Montale.