Pubblicità





















Il 18 marzo ricorrerà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

Per ricordare i 30 castelnovesi che non ci sono più a causa del virus, l’amministrazione, in collaborazione con i volontari dei laghetti di Camporanieri, ha organizzato, per le ore 10 di sabato 19 marzo, la piantumazione di altrettanti alberi ai laghetti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.