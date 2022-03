Avviso per il locale comunale nel Parco delle Rimembranze a Carpi

Concessione in uso per somministrare alimenti e bevande. Canone annuo a base d’asta è 24.500€ più IVA

Il Comune ha pubblicato un avviso per concedere in uso il proprio immobile all’interno del Parco delle Rimembranze, per « l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande », perché l’attuale concessione è in scadenza.

Il locale, accatastato in via Vittorio Veneto 2, ha una superficie di circa 144 metri quadri, e un’area esterna di pertinenza di 469 mq circa; la concessione avrà la durata di sei anni, rinnovabili altri sei, mentre il canone annuo a base d’asta è di 24.500 euro più IVA.

Possono partecipare operatori economici (ditte individuali, società, associazioni, consorzi, raggruppamenti ecc.) nonché gruppi di operatori e soggetti singoli, che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra di loro in caso di aggiudicazione: oltre a non avere situazioni di morosità con il Comune di Carpi e non essere impediti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, bisogna possedere i requisiti morali e professionali per esercitare l’attività in oggetto; inoltre serve aver aver esercitato l’attività almeno tre anni consecutivi nell’ultimo quinquennio, e aver conseguito un fatturato globale minino annuo di € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa, « con riferimento ai migliori tre esercizi nell’ultimo quinquennio».

Il bando integrale, con i moduli per la domanda, è disponibile sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”.