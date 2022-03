Distretto moda più sostenibile, dalla Regione 80mila euro a un progetto del Comune di Carpi

Pubblicità





















C’è anche un progetto del Comune di Carpi tra quelli finanziati dalla Regione con il bando per laboratori territoriali sull’innovazione e la sostenibilità delle imprese emiliano-romagnole nel biennio 2022-2023: s’intitola “Studi di fattibilità e azioni pilota per una Fashion Valley circolare”, e ha avuto il punteggio massimo tra i sette finanziati, con ciò ottenendo il 100% della cifra richiesta, 80mila euro complessivi (40.000 per ciascuna annualità).

Obiettivo del bando è promuovere azioni di sistema a livello locale coerenti con l’Agenda 2030 e con il Patto per il lavoro e il clima: il progetto proposto dal Comune per conto di “Carpi Fashion System”, con il coordinamento di Democenter e Clust-ER, prevede che le attività del laboratorio siano finalizzate a individuare soluzioni e realizzare azioni pilota e studi di fattibilità per rendere il distretto più “circolare” attraverso il riutilizzo di materiali, i prodotti cosiddetti “smontabili”, la riduzione di rifiuti da incenerire e la “virtualizzazione”.

Commenta la Vicesindaco Stefania Gasparini, assessore all’Economia: « E’ la seconda volta che vinciamo questo bando, segno che i progetti presentati con la collaborazione di Democenter sono di qualità. Le risorse in arrivo saranno utilizzate per promuovere laboratori e approfondimenti sul tema della sostenibilità ambientale dell’azienda del tessile. Anche con queste azioni prosegue quindi l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti del distretto».