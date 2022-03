Pallacanestro Scandiano, C Silver: l’Emil Gas prova a vincere per sperare ancora nei playoff

Pallacanestro Scandiano, C Silver: l’Emil Gas prova a vincere per sperare ancora...

Vincere, con largo scarto, per mantenere viva la speranza dei playoff. Nonostante la bella vittoria sulla Rebasket della scorsa settimana, la strada che può permettere all’Emil Gas di concludere la regular season tra le prime cinque del girone è in salita e non dipende solo dal risultato odierno: anzitutto i ragazzi di coach Spaggiari devono vincere, ribaltando il pesante 74-51 con cui uscirono sconfitti nella gara d’andata, e già questa cosa assumerebbe i contorni di una vera e propria impresa. A quel punto occorrerà guardare i risultati degli altri campi e…sperare in un miracolo. Si gioca al PalaRegnani, sabato 19 marzo, con palla a due prevista per le 18.

Appuntamento domenicale per la B femminile, anch’essa di scena al PalaRegnani. Per Fedolfi e compagne è in programma la sfida alle Basket Girls Ancona, prime nella Poule Playoff con due lunghezze di vantaggio sulla coppia composta da Magika Castel San Pietro e Puianello. Dopo lo stop di sette giorni fa con il Basket 2000 Senigallia, per le biancoblu si prospetta una gara sfidante e stimolante, dove provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo e combattere fino all’ultimo nonostante l’indiscutibile valore delle avversarie. La contesa avrà inizio alle 17.