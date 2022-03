Sabato al De André di Casalgrande canzoni, musica e poesia con “Irlanda in a Lifetime”

Pubblicità





















Sabato 19 marzo ore 21 presso il Teatro De André di Casalgrande IRLANDA IN A LIFETIME, storie di mare, di terra e altre storie. Canzoni, musica, poesia: un magico viaggio nell’isola di smeraldo.

Immagini che svuotano un cassetto portando con sé la polvere di un tempo sfuocato, ingiallito dalla velocità e dalla frenesia di un presente che non accenna a fermarsi… Istantanee di un mondo lontano solo all’apparenza, vicinissimo se pensiamo alla storia dell’universo, dove un secolo rappresenta solo una frazione infinitesimale dell’intero orologio. Un mondo che ascoltava i ticchettii dell’anima e soprattutto i rumori nel pensiero degli altri. Atmosfere uniche, che profumano di tempi andati, dove uno sguardo valeva un contratto scritto e non c’era bisogno di alcun testimone per raccontare una storia che arrivava direttamente dal cuore.

“In a Lifetime” è un progetto che unisce poesia, musica, fotografia e narrazione. Attraverso le canzoni di grandi autori Irlandesi da Van Morrison ai Pogues, dagli U2 ai Waterboys, ai Clannad. Racconti e storie di vita comune, tra immaginario e letteratura, tra paesaggio e illustri poeti, suonati e interpretati da una formazione assolutamente originale, con arrangiamenti straordinari che arrivano a toccare svariati generi musicali senza mai addentrarvisi, per lasciare allo spettatore la possibilità di viaggiare con la musica ed il cuore.

“In a Lifetime” sono: Sandro Pezzi, voce, chitarre, fotografie – Cecilia Bolognesi, violino – Elde Lini, Violoncello – EnricoFava, pianoforte – Luca Incerti Vezzani, percussioni – Vanessa Paolini, voce flauti clarinetto – Stefano Reggiani, testi, poesie, racconti – Sara Gozzi, poesie narrazione.

“In a Lifetime mette insieme poesia musica, fotografia, che trova nell’affiatamento fra le voci disomogenee la vera forza emotiva d’espressione. Tutto è partito dall’Irlanda, terra magica dai verdi smeraldi, immersa fra le nebbie dense di malto, con l’obiettivo di emigrare verso lidi artistici inesplorati, come il sogno di ogni viaggiatore: trovare sé stessi negli occhi di uno straniero.

Ingresso: Intero 12€ – Ridotto 10€ – Info e prenotazioni: 0522/1880040 – 3342555352