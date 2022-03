Vigili del fuoco al lavoro per due incendi, ieri sera a Modena e Spilamberto

Pubblicità





















Incendio di alcuni fabbricati in legno, ieri sera all’interno del campo nomadi in via Bellaria a Modena, vicino allo svincolo della complanare. Due le squadre dei Vigili del fuoco impegnate. Sul posto anche la Polizia Locale. No si segnalano feriti.

Un altro incendio, verso le 23.30 ha visto impegnati i vigili del fuoco a Spilamberto, in via Confine, dove le fiamme hanno interessato, distruggendolo, un fabbricato in legno sede di un Circolo. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche Carabinieri.