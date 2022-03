A bordo di un treno “armato” di pistola giocattolo. Bloccato dalla Polizia di Stato alla Stazione di Modena

Pubblicità





















Nel primo pomeriggio di sabato 19 marzo, la Stazione Ferroviaria di Modena è stata oggetto di un intervento congiunto della Polizia Ferroviaria, coadiuvata dal personale dell’Esercito, nonché delle Volanti della Questura che, dalle prime notizie apprese, si presentava ad alto rischio. Infatti era stata segnalata la presenza di un uomo salito a bordo di un treno a Parma e diretto a Modena, verosimilmente armato.

In particolare, alcuni viaggiatori avevano scorto il calcio della pistola che spuntava dalla cintura dei pantaloni e per questo avevano avvisato il capo treno che ha avvisato le forze dell’Ordine. All’arrivo in stazione, il personale con le cautele del caso, saliva a bordo del convoglio e dopo aver individuato la persona sospetta, procedeva ad immobilizzarla, e rinveniva l’arma che risultava poi essere una pistola giocattolo. Il soggetto, un italiano di 37 anni, già gravato da precedenti di polizia, veniva denunciato alla competente autorità giudiziaria, tempestivamente avvisata della circostanza, e la pistola veniva sequestrata.

La tempestività dell’intervento congiunto ha consentito al convoglio di riprendere il regolare servizio.