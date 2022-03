Chi di Matilde scrive, di Matilde narra: Eliselle ospite a Carpineti in un evento che parla di donne, cavalier, armi e amori

Chi di Matilde scrive, di Matilde narra: Eliselle ospite a Carpineti in...

Pubblicità





















Si terrà il 27 marzo la prima edizione della “Primavera medievale”, evento nato nell’ambito della rassegna “il castello incantato” promossa dai gestori del ristorante del castello di Carpineti. L’idea è quella di creare un ponte tra associazioni che rendono vivo il territorio coadiuvati dall’aiuto di artisti di vario tipo: è così la volta degli scrittori, coordinati da Chiara Guidarini e Roberta Dieci, autrici d’Appennino che intavolano uno “Scriptorium” con autori di vari generi.

«Quando una comunità si muove all’unisono, tutto è possibile» affermano i titolari del ristorante, «noi tutti ci poniamo al vostro servizio con le armi che sappiamo maneggiare meglio: accoglienza, cultura, e la nostra storia: gli ingredienti per una stupenda domenica insieme».

Chiara Guidarini ha all’attivo una lunga tradizione di eventi: dal 2008 con la pro loco di Minozzo fino alle più recenti rievocazioni storiche minozzesi e già in passato collaborò con i gestori del Castello di Carpineti nella creazione di eventi a tema. Con l’aiuto di Roberta Dieci, si è potuto quindi fare incontrare realtà di vario tipo, che si mescolano e si supportano: dagli scrittori di romanzi ai saggisti, dallo yoga alla meditazione fino alle relazioni umane, dalle lingue latine ai dialetti.

Oltre alla partecipazione delle Casa Editrici Linee Infinite e Arpeggio Libero di Lodi, saranno presenti Francesco Pellegrinetti e Pietro Rizzi che daranno dimostrazioni di combattimenti in arme e terranno conferenze a tema, tenendo anche la rievocazione dell’investitura del cavaliere medievale.

Ospite dell’evento è la scrittrice Eliselle – Elisa Guidelli, che dalle 15.00 alle 17.00 sarà a disposizione del pubblico per una chiacchierata sui suoi libri e il firmacopie. Eliselle, nata a Sassuolo, è autrice della biografia romanzata “Il romanzo di Matilda” (Meridiano Zero) dedicata a Matilde di Canossa. Nel catalogo Einaudi Ragazzi ha pubblicato “Girlz vs Boyz” (collana «Einaudi Ragazzi di oggi») e “Il collegio” (collana «Carta bianca»).

Alle ore 15.45 Roberta Dieci terrà la conferenza “La Poesia d’amore medievale” e alle 16.30 Simone Draghetti parlerà della “Prima crociata, Cavalieri templari, miti e leggende”.

L’ingresso allo Scriptorium (scrittori e conferenze) è libero.

Le visite al castello di Carpineti sono gestite dal gruppo storico Il Melograno.

Evento soggetto alle norme anti Covid vigenti. Annullato in caso di maltempo. Info Ristorante del castello di Carpineti 0522/1607930