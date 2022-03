Polinago, eletto il nuovo direttivo della Proloco. Luciana vecchi confermata presidente

Pubblicità





















Si sono svolte sabato 19 marzo le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Proloco di Polinago, che ha visto la riconferma alla presidenza di Luciana Vecchi, eletta con 41 voti.

Per la presidente Vecchi, giunta al quarto mandato, «si tratta di un risultato che valorizza quanto fatto in questi anni e che, soprattutto, vuole guardare al futuro grazie ai tanti giovani che entrano a far parte di questa importante realtà locale. Sono certa – sottolinea Luciana Vecchi – che queste nuove energie si metteranno al servizio della comunità di Polinago fin da subito, con passione e impegno, e di questo li voglio ringraziare personalmente».

La Proloco in questi anni si è occupata di numerose attività per la comunità di Polinago, tra cui il centro estivo per bambini da tre a 12 anni, l’illuminazione natalizia delle strade del paese, la pulizia dei sentieri e degli itinerari turistici locali, la recente colorapp e la pallavolo sull’acqua.

Il sindaco di Polinago Gian Domenico Tomei sottolinea «l’importanza della Proloco per la vita della comunità di Polinago, sempre propositiva e collaborativa con l’amministrazione, mossa da un senso di servizio encomiabile. Sono poi molto felice – ha concluso Tomei – di vedere come tanti giovani abbiano scelto di mettersi in gioco per supportare il prezioso lavoro di Luciana Vecchi e per contribuire al bene della comunità».

Il nuovo consiglio della Proloco di Polinago sarà composto, oltre che da Luciana Vecchi, da Anna Giullari, Franco Contri, Gabriele Giuliani, Mattia Cabri, Francesca Mazzini, Simone Iaccheri, Domenica Venturelli e William Facchini.