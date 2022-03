Energia: Fiorini (Lega), Lega al governo a sostegno industria ceramica e lavoratori

Pubblicità





















“La visita del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è un segnale concreto di vicinanza e sostegno al comparto industriale della ceramica .

Durante l’incontro di ieri alla Casalgrande Padana, abbiamo ribadito al presidente Franco Manfredini e al presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, il massimo impegno della Lega anche in Parlamento per abbassare i costi esorbitanti di energia e carburanti, ai quali si è aggiunta la grave carenza di materie prime provenienti dall’Ucraina.

Sono quasi 30 le ceramiche emiliane che hanno già fermato o ridotto drasticamente la produzione e oltre 4mila i lavoratori in cassa integrazione: un danno per l’eccellenza del Made in Italy, per la nostra competitività all’estero e per il mantenimento dei livelli occupazionali. Continuiamo a lavorare in ogni sede e senza sosta per garantire la prosecuzione e la ripresa dell’attività produttiva di tutto il distretto “.

Queste le parole della deputata della Lega Benedetta Fiorini e del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani presenti all’incontro.