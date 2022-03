Fisr celebra centenario, Aracu “Siamo sport giovane e in crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “Giovani centenari”. Con questo claim la Federazione italiana sport rotellistici è pronta a festeggiare un secolo di storia. Nella conferenza stampa di presentazione del Centenario Fisr, organizzata al Salone d’Onore del Coni, il presidente Sabatino Aracu ha svelato le iniziative programmate per i prossimi mesi: la festa celebrativa del 18 giugno a Milano; gli Italian Roller Games in programma a inizio estate in Lombardia; il Roller Day, “100 anni in 100 piazze”, e gli Stati Generali Federali di novembre, un grande webinar online “per pianificare i prossimi anni”, come spiegato dal presidente Fisr. “La nostra è una delle federazioni più medagliate dello sport italiano – ha ricordato Aracu – Siamo giovani centenari, perchè festeggiamo un secolo ma siamo un sport con tante ragazze e tanti ragazzi. Non a caso a Tokyo 2020 lo skate è stata la disciplina numero uno sui social network. Riusciamo a lavorare bene perchè siamo una squadra e stiamo organizzando tante iniziative”. A giugno Roma ospiterà anche il World Skateboarding Tour 2022, prima tappa del percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. “Se questa federazione è cresciuta così tanto lo dobbiamo a Sabatino Aracu – ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò – Per la sua volontà, la sua testardaggine, è riuscito anche a far inserire lo skate nel programma olimpico, è stato veramente bravo. Il futuro è vostro”. “Io sogno un podio olimpico nello skate a Parigi 2024”, ha rivelato Mario Pescante, ex commissario straordinario della federazione a inizio anni Novanta. “Oggi celebriamo un traguardo importante – ha sottolineato Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport – e io vi auguro che questo possa essere solo l’inizio di tante nuove sfide da vincere”. Presente anche Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute: “Siamo particolarmente vicini alla Fisr perchè perseguiamo gli stessi obiettivi: portare lo sport dove ancora non arriva. Vogliamo consolidare un sodalizio che ci porterà grandi risultati”.

