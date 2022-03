Il 29 marzo concerto al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti a favore dell’Ucraina

Pubblicità





















La Direzione del Teatro Bismantova rende noto che il Concerto “L’Opera in salotto”, con Giovanni Mareggini (Flauto), Giovanni Picciati (Clarinetto) e Marta Cencini (Pianoforte), originariamente previsto per domenica 20 marzo alle ore 18, è stato posticipato a martedì 29 marzo, alle ore 21, sempre al Teatro Bismantova. Saranno proposte musiche di Danzi, Bottesini, Saint-Saëns e altri.

In quella occasione, il Teatro devolverà una percentuale su ogni biglietto venduto a “Una montagna di aiuti”, l’iniziativa umanitaria attivata in favore dell’Ucraina, per la raccolta di aiuti da inviare al popolo ucraino e da destinare ai profughi che stanno arrivando in questi giorni anche in Appennino. All’iniziativa si associano gli interpreti del concerto.

Per informazioni www.teatrobismantova.it. Prenotazioni anche via mail a biglietteria@teatrobismantova.it. Tel 0522 611876. Biglietteria 0522 614078. Ingresso con Greenpass rafforzato ed obbligo mascherina FFP2.